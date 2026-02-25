В Баку прибыла очередная группа детей из Украины для прохождения реабилитации. Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на своей странице в социальной сети Х.
По его словам, первая в 2026 году группа включает 26 детей. В Баку они получат профессиональный уход и необходимую реабилитационную помощь. Речь идет о детях украинских защитников.
Дипломат отметил, что с 2022 года в Азербайджане реабилитацию прошли уже 498 украинских детей. Юрий Гусев выразил благодарность Азербайджану за проявленную солидарность и оказываемую поддержку.
First group of 2026 — 26 🇺🇦 children — has arrived in Baku.
Children of Ukrainian defenders will receive professional care and rehabilitation.
498 🇺🇦 children have already received rest and recovery in 🇦🇿 since 2022.
Very grateful for Azerbaijan’s solidarity and support! pic.twitter.com/URwrfUvRt4
— Yuriy Husyev (@Husyev) February 25, 2026