Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью ТАСС заявил, что СССР, а затем и Россия выражали готовность присоединиться к НАТО, однако альянс не поддержал эту инициативу.

По его словам, еще в 1949 году Лаврентий Берия занимался вопросом возможного вступления Советского Союза в Североатлантический альянс, однако страна в итоге не была принята. Степашин отметил, что НАТО изначально создавался как противовес прежде всего СССР. В 1955 году государства восточного блока образовали Организацию Варшавского договора. После ее распада в 1991 году, по мнению экс-премьера, необходимость в существовании НАТО отпала.

Степашин также напомнил, что в 1990-е годы, когда он возглавлял комитет Верховного Совета по обороне и безопасности России, вел переговоры с генеральным секретарем НАТО Манфредом Вернером о возможном вступлении страны в альянс. По его словам, он задавал вопрос о целесообразности конфронтации и отмечал, что у Москвы есть предложение о присоединении к блоку. Позднее, добавил он, подобные идеи высказывал и Владимир Путин, уже будучи президентом.

Экс-премьер подчеркнул, что в начале 2000-х годов Россия и Североатлантический альянс активно взаимодействовали: был создан Совет Россия — НАТО, проводились совместные учения. Вместе с тем Степашин выразил мнение, что в итоге Россию «надули».