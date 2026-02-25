Процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией связан с ходом армяно-азербайджанского урегулирования. Об этом заявил глава Комитета по иностранным делам Великого национального собрания Турции Фуат Октай.

По его словам, Анкара рассматривает оба направления как взаимосвязанные и ведет дипломатическую работу синхронно. Октай отметил, что дальнейший прогресс в диалоге между Анкарой и Ереваном во многом зависит от динамики переговоров между Баку и Ереваном.

Турецкий парламентарий выразил надежду на ускорение процессов и подчеркнул, что региональная повестка должна строиться на принципах мира, благосостояния и развития, а не на конфронтации.