Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с работами, проделанными в селе Ходжавенд Ходжавендского района.

Специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о реализованных в селе социальных проектах.

Было отмечено, что село, входящее в одноименный административно-территориальный округ Ходжавендского района, было освобождено от оккупации в сентябре 2023 года в результате антитеррористической операции Вооруженных сил Азербайджана.

Здесь имеется в общей сложности 278 частных домов. 128 из них непригодны для проживания, 150 – частично пригодны. Двадцать из частично пригодных к проживанию домов уже отремонтированы, в этом году ремонтные работы будут проведены еще в 130 домах.

В феврале текущего года в село Ходжавенд вернулись 20 семей – 94 человека. С марта по декабрь текущего года планируется возвращение еще 130 семей – 533 человек.

За прошедшее время в селе был проведен ряд работ по созданию социальной инфраструктуры. Так, проложен магистральный газопровод протяженностью 5 км, восстановлена существующая газовая линия длиной 1500 метров. Кроме того, восстановлены 0,4-киловольтные линии электропередачи протяженностью 2100 метров и 2 трансформаторных пункта.

Заасфальтированы дороги внутри села, проложены пешеходные пути. Работы в этом направлении в настоящее время продолжаются.

После ознакомления с проделанной работой президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева побывали в доме переселившегося в село жителя Ризвана Ибрагимова.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Жительница: Здравствуйте, добро пожаловать.

Первая леди Мехрибан Алиева: Добрый день.

Другая жительница: Добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Первая леди Мехрибан Алиева: Добрый день, здравствуйте, красавица.

Президент Ильхам Алиев: Как устроились?

Житель: Отлично, все замечательно. Да будет Аллах доволен вами.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жительница: Проходите.

Президент Ильхам Алиев: Как вам условия в доме?

Житель: Отлично, все прекрасно.

Президент Ильхам Алиев: Хорошо? Вы довольны?

Житель: Да будет Аллах доволен вами. Да хранит вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, поздравляю вас с возвращением на родную землю.

Житель: Большое спасибо, да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Вы сами из этих мест?

Житель: Да.

Президент Ильхам Алиев: В этом селе жили?

Житель: Да. В то время покойный Великий лидер тоже приезжал сюда.

Президент Ильхам Алиев: В это село приезжал?

Житель: Да. Если не ошибаюсь, в 1979 году.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили в период оккупации?

Житель: В Баку.

Президент Ильхам Алиев: Какие там были условия?

Житель: Нормальные, слава Аллаху. Но если бы мы были здесь, было бы лучше.

Президент Ильхам Алиев: Вы здесь спустя 35 лет. В каком году вас отсюда вывезли, в 1991-м?

Житель: В день, когда взорвали самолет. Нас вывезли в тот день. А те, кто был в вертолете, погибли.

Президент Ильхам Алиев: Это было вблизи отсюда?

Житель: Да, в Гаракенде.

Президент Ильхам Алиев: На каком расстоянии отсюда оно находится?

Житель: В 17 километрах.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю вас. Живите счастливо на родной карабахской земле, в родном селе.

Жительница: Большое спасибо, благодарим Вас.

Житель: Большое спасибо, все благодаря Вам. Да хранит Вас Аллах. Да упокоит Аллах души наших шехидов.

Жительница: Мы очень рады, наша радость безгранична.

Житель: Вы подарили нам мир. Мы говорим это от всего сердца, а не просто так. Вы подарили нам новую жизнь.

Жительница: Нам вдвойне радостно, что Вы и Мехрибан ханым стали гостями нашей семьи. Благодарны Вам за заботу, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, вы этого заслуживаете. Вы много лет жили как вынужденные переселенцы, в страданиях. Этот период остался уже в истории.

Житель: Да поможет Вам Аллах, да благословит Он Вас.

Первая леди Мехрибан Алиева: Давайте сфотографируемся вместе.

Президент Ильхам Алиев: Да, пойдемте.

Здесь хорошие условия для животноводства. А как с водой?

Житель: Вода есть. Здесь каждый клочок земли плодородный. Да будет доволен Вами Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Приусадебный участок тоже есть?

Житель: Да, 15 соток земли.

Президент Ильхам Алиев: Землю, наверное, выделят.

Мужчина (официальное лицо): Приусадебный участок составляет более 20 соток.

Президент Ильхам Алиев: А скот есть?

Житель: Иншаллах, будет.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, должен быть.

Мужчина (официальное лицо): Здесь есть животноводческие комплексы, фермы.

Президент Ильхам Алиев: Значит, заработок здесь будет хороший.

Жительница: Иншаллах.

Президент Ильхам Алиев: Теперь все зависит от вас, государство сделало все необходимое.

Житель: Конечно. Да хранит Аллах наше государство, Вас, Вашу семью, Ваших внуков.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, желаю вам здоровья. Живите счастливо.