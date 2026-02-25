В Вашингтоне состоялась масштабная просветительская акция, приуроченная к 34-й годовщине Ходжалинской трагедии. Мероприятие прошло при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой и было организовано Американо-Азербайджанской ассоциацией молодежи и спорта.

По центральным улицам города передвигались автомобили с LED-экранами, на которых размещалась информация о событиях 26 февраля 1992 года. Колонна проехала мимо Капитолия, Белого дома, Государственного департамента США и Пентагона, привлекая внимание общественности к трагедии.

На экранах демонстрировались фотографии жертв, лозунги в память о погибших и призывы к справедливости. Также были размещены QR-коды, позволяющие получить дополнительную историческую информацию.

В рамках акции международное сообщество призвали сохранять память о жертвах трагедии, чтить их память и поддерживать усилия по восстановлению справедливости. Аналогичные информационные мероприятия одновременно прошли в Нью-Йорке и Бостоне.