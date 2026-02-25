Украина рассматривает Азербайджан как естественного и стратегического партнера в сферах энергетики, транзита и логистики. Об этом журналистам заявил посол Украины в Казахстане Виктор Майко.

По его словам, которые приводит «Репорт», Азербайджан последовательно реализует политику по увеличению добычи углеводородов и расширению транзитных возможностей, исходя из долгосрочных национальных интересов. При этом устойчивый рост спроса на нефть и газ в Турции и странах Южной Европы формирует дополнительные потребности в наращивании поставок.

Дипломат отметил, что одним из ключевых направлений сотрудничества является транспортировка казахстанской нефти через Каспийское море с последующим экспортом по маршруту Баку–Тбилиси–Джейхан. Он напомнил, что Баку и Астана обсуждают увеличение объемов таких поставок.

Украина заинтересована не только в импорте казахстанской нефти, но и в ее переработке на собственной территории с дальнейшим экспортом нефтепродуктов в европейские страны при участии партнеров из Казахстана и Азербайджана.

Кроме того, Киев проявляет интерес к поставкам газа из Каспийского региона.

Помимо энергетики, Украина намерена расширять взаимодействие с Казахстаном и Азербайджаном в транспортно-логической сфере. В частности, речь идет о намерении стать активным участником Транскаспийского международного транспортного маршрута — Среднего коридора, который соединяет Китай и государства Центральной Азии с Европой через Азербайджан и Турцию.

По оценке украинской стороны, Азербайджан уже играет важную роль в формировании альтернативных и более безопасных торгово-транспортных коридоров между Европой и Азией в обход территории России.