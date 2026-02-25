В Великобритании начал функционировать первый украинский оборонный завод компании Ukrspecsystems, специализирующейся на производстве беспилотников. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

По его словам, которые приводит РБК-Украина, речь идет о производственном комплексе Ukrspecsystems, чьи беспилотные системы подтвердили эффективность в условиях высокотехнологичной войны.

Залужный отметил, что Украина ведет боевые действия в условиях постоянных ракетных атак, разрушения инфраструктуры и угроз для производственных мощностей. При этом украинские инженеры разрабатывают решения, основанные на практическом боевом опыте, совершенствуя системы по итогам их реального применения.

По мнению посла, запуск производства в Великобритании имеет стратегическое значение. Он подчеркнул, что речь не идет о переносе центра тяжести из Украины, а о расширении возможностей и формировании дополнительного контура устойчивости, обеспечивающего непрерывность выпуска продукции.

Залужный добавил, что центр инженерной экспертизы остается в Украине, тогда как производственные мощности интегрируются в британское оборонное пространство. Он отметил, что таким образом формируется новое качество партнерства, при котором союзники создают общую промышленную базу безопасности.

Компания Ukrspecsystems работает с 2014 года и известна как разработчик эффективных беспилотных решений. Среди ее продукции — разведывательные комплексы PD-2, Gekata и линейка Shark.