В Конгрессе Перу состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинского геноцида. В его рамках была почтена память жертв трагедии и принято соответствующее заявление.

В церемонии приняли участие члены парламентской группы дружбы Перу-Азербайджан, представители аккредитованного в стране дипломатического корпуса и журналисты. Память погибших почтили минутой молчания, сообщает «Азертадж».

Член парламентской группы дружбы Перу-Азербайджан Росанхела Андреа Барбаран Рейес выразила соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью мирных жителей в Ходжалы, подчеркнув, что трагедия оставила глубокий след в национальной памяти.

Сотрудник посольства Гюльтен Гафгазлы-Новрузова представила информацию о событиях Ходжалинского геноцида и истории армянской агрессии, отметив важность сохранения исторической памяти и необходимость привлечения к ответственности виновных для предотвращения подобных преступлений в будущем.

Было подчеркнуто, что Ходжалинскому геноциду дана правовая оценка, а парламенты ряда государств, в том числе Конгресс Перу, приняли документы о его признании. Перуанской стороне выразили благодарность за проявленную солидарность и последовательную позицию.

Затем был зачитан текст заявления, принятого Конгрессом Перу в связи с годовщиной трагедии. В документе напоминается о событиях в Ходжалы, в результате которых было жестоко убито большое число людей, а также отмечается, что в 2013 году Конгресс Перу уже осудил этот геноцид.

В заявлении выражена поддержка международным усилиям по укреплению мира и стабильности в Кавказском регионе, а также приветствована встреча высокого уровня, состоявшаяся 8 августа 2025 года в Белом доме. Отмечается, что азербайджанцы во всем мире чтят память невинных жертв, и выражаются соболезнования правительству и народу Азербайджана.

В ходе мероприятия был продемонстрирован документальный фильм о Ходжалинском геноциде, а участникам розданы брошюры и информационные материалы, посвященные этой трагедии.