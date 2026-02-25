Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с работами, проведенными в городе Ходжавенд.

Глава государства и первая леди были проинформированы о проделанной в городе работе.

Отметим, что город Ходжавенд был оккупирован армянами в 1992 году. Город был освобожден от оккупации в сентябре 2023 года в результате антитеррористической операции, проведенной Вооруженными силами Азербайджана. 15 октября того же года президент, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев поднял в городе Ходжавенд наш Государственный флаг.

Территория Ходжавендского района составляет 1,51 тысячи квадратных километров, численность населения — 12 тысяч 500 человек. Территориальная единица района включает 1 город, 2 поселка и 80 сел.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о частных домах в городе Ходжавенд, переданных в пользование после капитального ремонта.

В Ходжавенде имеются 980 частных домов, из которых 133 непригодны для проживания, а 847 — пригодны частично. Из пригодных частично домов 55 уже готовы к использованию. В течение этого года будут отремонтированы еще 792 дома.

Напомним, что несколько дней назад в город Ходжавенд вернулись 50 семей – 194 человека. С сентября прошлого года по сегодняшний день в пять населенных пунктов Ходжавенда вернулись в общей сложности 1485 человек – 355 семей, в том числе в город Ходжавенд — 50 семей (194 человека), в поселок Гырмызы Базар – 142 семьи (604 человека), в село Сос – 85 семей (360 человек), в поселок Гадрут – 58 семей (233 человека) и в село Ходжавенд – 20 семей (94 человека).

Затем президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева побывали в доме переехавшего в город Ходжавенд Ильгара Гасанова.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Жители: Добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Жительница: Мехрибан ханым, для нас большая честь, что Вы посетили наш дом.

Житель: Я горжусь тем, что участвовал в боях под Вашим командованием.

Президент Ильхам Алиев: Физули и Ходжавенд… Ты освобождал эти места?

Житель: Я и в настоящее время продолжаю военную службу в Министерстве обороны.

Жительница: Добро пожаловать. Для нас честь, что Вы сегодня у нас в доме. Это действительно великий день. Я всегда говорила, что очень тоскую по Ходжавенду, очень хочу там жить. Теперь я очень рада, что мои дети будут расти здесь.

Президент Ильхам Алиев: Иншаллах. Отлично. Условия тоже хорошие. Как вам ваш дом?

Житель: Благодарим Вас. Он очень красивый, Верховный главнокомандующий.

Президент Ильхам Алиев: Ты сам где родился?

Житель: В селе Ахуллу Ходжавендского района.

Президент Ильхам Алиев: Ахуллу. Это далеко отсюда?

Житель: Нет, не очень.

Другая жительница: Добро пожаловать. Это большая честь.

Житель: Это моя мать. У нас есть горячий хлеб, свежий.

Другая жительница: Добро пожаловать, Мехрибан ханым, Вы оказали нам честь.

Первая леди Мехрибан Алиева: Да дарует Вам Аллах здоровье.

Другая жительница: Пусть Аллах хранит и Вас. Благодаря Вам мы вернулись на свои земли, мы благодарны Вам.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю вас.

Другая жительница: Мы тоже Вас поздравляем, большое спасибо. Мои внуки будут расти здесь, это огромная честь. И Вам добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили во время оккупации?

Житель: Во время оккупации мы жили в лагере для беженцев в поселке Бузовна Хазарского района.

Президент Ильхам Алиев: В Баку, в лагере в Бузовны?

Житель: Да.

Президент Ильхам Алиев: И ты там родился?

Житель: Да.

Президент Ильхам Алиев: Как вам жилищные условия?

Жительница: Отличные, все хорошо. Благодарим Вас.

Президент Ильхам Алиев: И вы попробуйте хлеб из тандыра.

Жительница: Приятного аппетита.

Президент Ильхам Алиев: Ты тоже служишь в воинской части?

Житель: Да, господин президент.

Президент Ильхам Алиев: Чем вы занимаетесь?

Жительница: Я преподаватель азербайджанского языка и литературы.

Другая жительница: Мехрибан ханым, для меня большая честь, что Вы приехали.

Первая леди Мехрибан Алиева: Я тоже очень счастлива видеть Вас.

Другая жительница: Мы тоже очень счастливы, что видим Вас.

Президент Ильхам Алиев: Главное, что вы на родной Карабахской земле.

Жительница: Главное, что сегодня мы живем в условиях свободы и независимости. Все остальное наладится. Ремонт, школа – все будет, да.

Другая жительница: Да ниспошлет Вам Аллах здоровье.

Житель: Мы изгнали врага.

Другая жительница: Да ниспошлет Вам Аллах здоровье. Благодаря Вам.

Президент Ильхам Алиев: Верно, изгнали.

Жительница: Аминь. Да хранит Вас Аллах. Пусть всегда будут мир, спокойствие.

Президент Ильхам Алиев: Отныне будет мир.

Другая жительница: Да ниспошлет Аллах Вам долгих лет жизни.

Жительница: Желаем, чтобы эти дети больше не слышали звуки взрывов, выстрелов, которые слышали мы.

Президент Ильхам Алиев: Не услышат.

Житель: Наш Верховный главнокомандующий преподал им такой урок, что они больше никогда не смогут подняться.

Президент Ильхам Алиев: Это наша славная история. Конечно, история Победы – источник нашей гордости. Благодаря таким героям мы освободили наши земли.

Житель: Благодаря Вам, благодаря «Железному кулаку».

Жительница: Я особенно горда, потому что я – сестра и военнослужащего, и шехида.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах его душу.

Жительница: Мой муж тоже военнослужащий.

Президент Ильхам Алиев: Он принимал участие в освобождении Ходжавенда, Физули и был удостоен высоких наград.

Жительница: Да, с Вашей подписью. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас Азербайджан настолько сильный, что, уверен, никто больше не сможет предъявлять нам территориальные претензии. Поэтому должен быть мир, спокойствие, никаких потерь не должно быть. Но у нас всегда должна быть сильная армия, чтобы мы это обеспечивали. И мы это делаем.

Жительница: Благодаря Вам, господин президент. Все это стало возможным благодаря Вам.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева: Давайте вместе сфотографируемся.

xxx

Затем были сделаны фотографии на память.

xxx

Житель: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю вас, спасибо.

Жительница: Станьте нашим гостем. Большое спасибо, господин президент. Для нас это честь.