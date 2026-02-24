Российские нефтяные компании изменили стратегию поставок, перенаправив часть экспортных потоков из Индии в Китай. Для этого начали использовать крупнотоннажные танкеры класса VLCC (Very Large Crude Carrier) грузоподъемностью от 160 до 320 тысяч тонн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитических компаний Vortexa и Kpler.

Ранее большая часть морских поставок российской нефти направлялась индийским покупателям с использованием меньших судов. Однако маршрут до Китая занимает больше времени, что приводит к нехватке доступных танкеров. Перевалка нефти в районе Красного моря позволяет временно решить проблему логистики.

Кроме того, крупные танкеры удобны для длительного хранения нефти в море в случае, если для груза не удается быстро найти покупателя.

Применение новой схемы позволило существенно увеличить поставки нефти из портов европейской части России в Китай. В декабре морской импорт российской нефти в Китай составлял 1,39 миллиона баррелей в сутки, а с начала февраля вырос до 2,09 миллиона баррелей в сутки. Одновременно поставки в Индию снизились примерно на 700 тысяч баррелей в сутки.

Эксперты считают, что выбор района перевалки связан с возможными сложностями в других регионах. В Средиземном море подобные операции могут осложняться действиями европейских государств, а район у побережья Омана считается менее удобным из-за присутствия американских военных кораблей.