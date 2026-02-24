Появление британских военнослужащих на территории Украины, в том числе на линии разграничения, не окажет существенного влияния на ситуацию. Такое мнение высказал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, Великобритания готова предоставить одну бригаду, однако этого, как он считает, недостаточно для изменения баланса сил. Арестович подчеркнул, что британские военные отличаются высоким уровнем подготовки, но их численность ограничена.

Он отметил, что сухопутные войска Великобритании насчитывают около 72 тысяч человек, тогда как численность Вооруженных сил Украины значительно выше. В связи с этим, по мнению Арестовича, даже присутствие британских подразделений на линии разграничения не сможет существенно повлиять на развитие событий.