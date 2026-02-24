Ким Ё Чжон, сестра верховного лидера КНДР Ким Чен Ына, получила повышение в партийной иерархии в ходе текущего съезда Трудовой партии Кореи. Согласно информации Центрального телеграфного агентства Кореи, она была переведена с должности заместителя заведующего на пост главы одного из отделов Центрального комитета партии.

Кадровые решения были утверждены по итогам первого пленарного заседания Центрального комитета девятого созыва. В опубликованном агентством списке Ким Ё Чжон указана среди семнадцати руководителей отделов обновленного состава ЦК.

В перечне заведующих отделами названы Ким Чэ Рён, Ли Иль Хван, Чон Гён Тхэк и другие, включая Ким Ё Чжон.

Пленарное заседание, на котором были закреплены кадровые изменения, состоялось в понедельник в рамках продолжающегося партийного съезда. Форум, открывшийся 19 февраля, призван подвести итоги развития страны после предыдущего съезда 2021 года и определить основные направления работы на новую пятилетку.