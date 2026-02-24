Министр войны США Пит Хегсет допустил существование инопланетян, отметив, что конкретная информация появится после того, как вверенное ему ведомство опубликует данные по теме НЛО.

Ранее президент США Дональд Трамп, после признания его предшественника Барака Обамы о существовании инопланетян, пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО. Он заявил, что проблема является «в высочайшей степени сложной, но очень интересной и важной».

«Посмотрим. Я проведу обзор данных и узнаю», — сказал Пит Хегсет в ответ на вопрос о том, существуют ли инопланетяне. При этом он добавил, что и подумать не мог, что публикация файлов по внеземным формам жизни войдет в круг его обязанностей как главы Пентагона.

«Наши люди работают над этим прямо сейчас. Я не хочу говорить заранее, сколько времени это займет, но мы уже приступаем к работе», — отметил Хегсет.