Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что даже ограниченный удар со стороны Соединенных Штатов будет рассматриваться как акт агрессии.

По его словам, любое подобное действие останется актом агрессии независимо от масштаба.

«Агрессия в отношении Ирана исключает возможность ведения переговоров. «Разве это кажется разумным — быть подвергнутым агрессии и продолжать вести переговоры? Я думаю, они (переговоры и агрессия) взаимоисключающие друга друга вещи», — сказал Багаи, которого цитирует агентство IRNA.

Заявление было сделано во время брифинга, посвященного текущей международной ситуации.

