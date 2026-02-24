Электронные услуги Министерства науки и образования переходят на платформу MyGov. Об этом заявил глава на брифинге управления Министерства науки и образования Вюсал Ханларов.

По его словам, ежегодно министерство обеспечивает подключённые к интернету школы примерно 40–50 тысячами компьютеров. В настоящее время на семь учеников приходится в среднем один компьютер. Для сравнения: в 2020 году это соотношение составляло 1 к 30.

В рамках Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы оснащение школ компьютерной техникой продолжится и в текущем году, что позволит улучшить показатель до одного компьютера на шесть учащихся.

«Подобная инфраструктура позволяет организовать собственную информационную систему учебных заведений. В результате сегодня на всех ступенях образования внедрена своя информационная система. Она затрагивает дошкольное, общее, профессиональное образование, сферу образования за рубежом и т.д. Это означает, например, что сегодня перевод учащихся в другие школы или с одной ступени на другую ступень образования полностью автоматизирован. В то же время касательно педагогов – их прием на работу, смена места работы, увольнение, все это решается в электронной плоскости, при помощи разработанных информационных систем», — отметил Ханларов.

Он подчеркнул, что внедрение информационных систем позволило разработать различные электронные услуги. Сегодня у министерства активны 62 электронные услуги, предназначенные для педагогов, учащихся и их родителей.

На следующем этапе началась интеграция электронных услуг минобразования с платформой MyGov. Министерство уже предоставляет 8 документов на данной платформе. В том числе услуга оплаты обучения на всех ступенях образования осуществляется на платформе MyGov. В настоящее время завершается работа по интеграции еще трех электронных услуг с данной платформой. Речь идет о приеме на дошкольное обучение, регистрации в высшие учебные заведения, а также смене специальности в вузах.