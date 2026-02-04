Президент США Дональд Трамп фактически не поддержал утверждения Владимира Зеленского о том, что Россия нарушила договорённости об энергетическом перемирии.

По словам Трампа, режим прекращения ударов действовал с воскресенья по воскресенье, и, как он подчеркнул, президент России сдержал своё слово.

«Перемирие длилось с воскресенья до воскресенья. Оно закончилось, и Путин нанёс сильный удар. Одна неделя — это уже много, мы радуемся любому перемирию», — заявил Трамп.

Ранее Зеленский призывал Трампа отреагировать на возобновление ударов по энергетической инфраструктуре, утверждая, что перемирие должно было действовать до пятницы. Однако заявление Трампа совпало с позицией Кремля о том, что договорённости завершились в воскресенье, 1 февраля.