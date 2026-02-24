Ереван обратился к Европейскому союзу с просьбой о помощи в борьбе с российским влиянием, сообщают армянские СМИ.

Власти Армении предложили направить в страну группу быстрого гибридного реагирования для противодействия информационному влиянию, которое может исходить из России.

Ранее ЕС уже направлял аналогичную миссию в Молдову во время парламентских выборов. Тогда группа примерно из 20 специалистов работала вместе с местными властями, занимаясь выявлением и анализом дезинформации, распространявшейся в социальных сетях, предположительно связанной с Россией.