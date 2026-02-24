В Милли Меджлисе состоялось 10-е трехстороннее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

На заседании обсуждались геополитические процессы в регионе и мире, а также возможности дипломатического урегулирования российско-украинского и израильско-палестинского конфликтов. Участники обменялись мнениями по вопросам укрепления политического диалога между парламентами трех стран, региональной безопасности, экономического сотрудничества и реализации совместных проектов.

По итогам встречи было принято решение провести 11-е трехстороннее заседание комиссии на территории Грузии.