Глава Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с председателем Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуатом Октаем.

Стороны отметили значимость трехстороннего формата сотрудничества, отметив его вклад в обеспечение мира, стабильности и экономического развития в регионе.

Было сказано, что взаимодействие между Азербайджаном и Турцией успешно развивается в духе принципа «Одна нация — два государства».

В ходе встречи также обсуждались перспективы расширения экономических связей и роль парламентов в укреплении двусторонних отношений. Спикер Сахиба Гафарова сказала, что парламенты обеих стран используют все возможности, чтобы в полной мере реализовать волю глав государств, направленную на дальнейшее развитие связей.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по ситуации в реионе и перспективным направлениям сотрудничества, в том числе в рамках открытия Зангезурского коридора.

