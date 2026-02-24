Экс-генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд госпитализирован после попытки суицида на фоне сообщений о возможной связи с делом Джеффри Эпштейна.

Согласно информации зарубежных СМИ, против Ягланда выдвинуты обвинения, касающиеся предполагаемых коррупционных нарушений. Утверждается, что они могут быть связаны с его возможными контактами с Джеффри Эпштейном, включая посещение объектов недвижимости, принадлежавших Эпштейну. При этом официального подтверждения данных обвинений на данный момент не поступало.

В случае доказательства вины Ягланду может грозить тюремное заключение.