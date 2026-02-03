Генетика влияет на продолжительность жизни человека значительно сильнее, чем считалось ранее, свидетельствует новое исследование учёных из Копенгагенского университета, пишет New Voice.

Если раньше предполагалось, что наследственность определяет лишь 10–30% продолжительности жизни, то, согласно новым данным, этот показатель достигает около 55%. Авторы исследования отмечают, что темпы старения во многом заданы генетически, а возможности существенно повлиять на них через образ жизни ограничены.

Выводы основаны на анализе данных близнецов. Учёные установили, что по мере снижения смертности от внешних факторов — болезней и несчастных случаев — влияние генов на продолжительность жизни становится более заметным. В таких условиях на первый план выходят внутренние биологические процессы старения.

Исследование усиливает интерес к изучению конкретных генетических механизмов, связанных с метаболизмом, когнитивными функциями и общими темпами старения организма.