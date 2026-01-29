На фоне резонансных заявлений, прозвучавших в российских медиастудиях, и усиливающегося давления на трудовых мигрантов страны Центральной Азии всё активнее дают сигналы Москве — пока в сдержанно-дипломатичном формате.

Так, Узбекистан официально призвал обеспечить соблюдение прав своих граждан на территории России. Заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан провёл встречу с послом Российской Федерации, в ходе которой особое внимание было уделено недопущению ущемления прав узбекских мигрантов — как нарушивших миграционное законодательство, так и законопослушных — в рамках проводимых рейдов.

Одновременно в российском медиапространстве продолжают звучать заявления, в которых представители радикально-имперского дискурса утверждают, что постсоветские государства якобы обязаны «знать своё место» и подчиняться. Эти тезисы вызывают всё более заметную реакцию в столицах Центральной Азии, пусть пока и выраженную в корректных дипломатических формулировках.

На этом фоне закономерно возникает ряд вопросов: что может последовать дальше, если подобная риторика будет нарастать? Насколько сегодня страны Центральной Азии действительно зависят от России? И какими реальными рычагами влияния располагает Москва и где пролегают границы этого влияния?

Своё видение происходящих процессов в комментарии для Minval Politika изложил председатель Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам предпринимательства, развития конкуренции и промышленности, а также председатель движения «Юксалиш» Бобур Бекмуродов.

Как считает депутат, проблема заключается прежде всего в том, что часть российских комментаторов и экспертов продолжает мыслить категориями, которые давно утратили актуальность. Он подчеркнул, что подобный подход не отражает реальной трансформации региона.

«Послушайте и зафиксируйте эту реальность. Центральная Азия и Кавказ — это уже не регион “вчерашнего дня”. Это открытый, самостоятельный и экономически сильный субъект», — отметил Бекмуродов.

По его словам, сегодня в регионе работают миллиардные инвестиции Китая, Турции, Европейского союза и самой России, и все эти игроки вкладываются прежде всего в стабильность.

Он также указал на то, что государства региона сумели продвинуться в решении наиболее чувствительных вопросов. Как подчеркнул узбекский политик, страны Центральной Азии и Кавказа уже урегулировали большинство проблем, связанных с границами и спорными проектами, и пришли к общему пониманию по ключевым направлениям взаимодействия.

«Мы сегодня продвигаем единую конструктивную позицию. Регион един как никогда, и любые попытки устроить здесь провокации — это просто пустая трата времени», — заявил он.

Отдельное внимание Бекмуродов уделил демографическому фактору, который, по его мнению, принципиально меняет логику восприятия региона извне. Он напомнил, что численность населения Центральной Азии составляет порядка 80 миллионов человек, почти 60 процентов из которых — молодёжь до 35 лет.

«Это активная молодёжь. Они выросли в духе независимости. У них нет в ДНК чувства покорности. Их невозможно перевоспитать подобными телевизионными форматами», — подчеркнул он, добавив, что это поколение ценит свободу и осознанно выбирает путь, по которому идут их независимые государства.

Говоря о последствиях агрессивной риторики, Бекмуродов отметил, что она наносит удар прежде всего по интересам самой России. По его словам, российский бизнес в регионе занимает лидирующие позиции во многих отраслях — от транспортной инфраструктуры до энергетики.

«Эти высказывания ставят российские компании в крайне неудобное положение — перед государственными органами, перед партнёрами, перед гражданами наших стран. Вы буквально подставляете собственный бизнес», — отметил он. По словам эксперта, компании пытаются выстраивать устойчивые отношения, тогда как подобная риторика эти отношения разрушает.

В завершение Бобур Бекмуродов призвал отказаться от устаревших форматов общения и перейти к равноправному диалогу.

«Хватит этой риторики. Пора соответствовать духу союзничества и реального партнёрства, о котором заявляют наши лидеры, в том числе лидер Российской Федерации. Учитесь разговаривать на равных. Время других форматов безвозвратно ушло», — резюмировал он.