Делегация во главе с командующим Сухопутными войсками Вооружённых сил Турции генералом армии Метином Токелем посетила Нахчыванскую Автономную Республику (НАР). В ходе визита генерал подчеркнул готовность Турции оказать Азербайджану любую военную помощь в соответствии с положениями Шушинской декларации. Отметим, что визит проходит на фоне недавнего удара Ирана по территории Нахчывана с использованием беспилотных летательных аппаратов, что делает ситуацию в регионе особенно чувствительной.

Турецкий политолог, профессор, заведующий отделением политической истории Университета Кахраманмараш Тогрул Исмаил в беседе с Minval Politika назвал данный визит «военно-политическим сигналом стратегического характера». По его словам, Нахчыван имеет особое значение для безопасности Азербайджана по нескольким причинам.

«Во-первых, Нахчыван является эксклавом, не имеющим прямой сухопутной связи с основной территорией страны, и его безопасность традиционно рассматривается как один из наиболее чувствительных вопросов национальной обороны. Во-вторых, регион имеет непосредственную границу с Ираном, и любые инциденты или военные эпизоды в этом районе автоматически приобретают более широкий региональный контекст», — пояснил политолог.

Говоря о визите турецкого генерала в НАР, Исмаил сказал: «Приезд генерала такого уровня демонстрирует стратегический союз и подтверждает, что Турция рассматривает безопасность Азербайджана как часть собственной региональной безопасности. Кроме того, это сигнал для региональных игроков о том, что любые угрозы Азербайджану автоматически приобретают двусторонний характер. Подобные визиты часто связаны с обсуждением совместного планирования, военных учений и развития инфраструктуры обороны»

Подписанная в 2021 году Шушинская декларация, по его словам, создала качественно новый этап союзнических отношений между Турцией и Азербайджаном.

«Документ содержит положения, которые по своему характеру напоминают оборонительные союзы. Ключевой принцип декларации заключается в том, что в случае угрозы независимости, территориальной целостности или безопасности одной из сторон, стороны проводят совместные консультации и могут принять необходимые меры», — пояснил эксперт.

Аналитик уточнил, что декларация не является формальным военным блоком, подобным НАТО, однако создаёт политико-правовую основу для военной поддержки: «Практические механизмы взаимодействия могут включать проведение совместных военных операций, использование военной инфраструктуры, военные поставки и техническую поддержку, а также совместное планирование обороны».

Фактически, по словам Исмаила, декларация закрепляет уже существующую реальность, когда вооружённые силы Турции и Азербайджана постепенно интегрируются через совместные учения, стандарты подготовки и координацию оборонной политики.

Относительно ситуации вокруг Ирана политолог заявил, что Турция поддерживает сложные, но важные экономические и политические отношения с Ираном и старается избегать прямой военной конфронтации. Анкара традиционно стремится удерживать баланс между конкуренцией и сотрудничеством с Тегераном. Поэтому даже в случае инцидентов или напряжённости наиболее вероятными остаются дипломатическое давление, демонстрация военного присутствия и усиление оборонительных возможностей.

При этом он добавил, что визит турецкого генерала в Нахчыван следует рассматривать как элемент стратегического сдерживания и подтверждение союзнических обязательств Турции перед Азербайджаном.

«Шушинская декларация создаёт политико-правовую основу для военной поддержки, однако её основная функция — предотвращение угроз, а не подготовка к войне. Даже при наличии напряжённости вокруг Ирана наиболее вероятным сценарием остаётся демонстрация силы и координация оборонной политики, а не прямое совместное военное противостояние», — уверен Исмаил.

Эксперт также подчеркнул, что в современной геополитике безопасность всё реже определяется исключительно национальными границами.

«Она формируется через стратегические союзы, и союз Турции и Азербайджана является одним из таких примеров на Южном Кавказе», — заключил он.