Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, убитый в Тегеране в результате атаки США и Израиля, опасался прихода к власти своего сына, считает американская разведка.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. Такие выводы разведка представила американскому президенту Дональду Трампу и его близкому окружению, включая вице-президента Джей Ди Вэнса.

По словам собеседников, верховный лидер был обеспокоен приходом к власти Моджтабы Хаменеи, поскольку тот «считался не очень способным и не подходящим на роль верховного лидера». Отец также был в курсе проблем в личной жизни сына, сообщают источники.