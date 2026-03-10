После инцидента с запуском беспилотника с иранской территории в направлении Нахчывана ситуация в отношениях между Баку и Тегераном оказалась в центре внимания. Несмотря на произошедшее, Азербайджан продолжает демонстрировать стремление к деэскалации и сохранению добрососедских отношений. Политолог, руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу прокомментировал ситуацию для Minval Politika.

По его словам, Азербайджан в целом выступает против войны в регионе, отдавая предпочтение сотрудничеству с соседними государствами и совместной реализации проектов.

Он напомнил: азербайджанские земли на протяжении 30 лет находились под оккупацией Армении, между двумя государствами шла война, и Азербайджан, наконец, освободил свои территории. Хотя, добавил он, с момента войны прошло всего пять лет, Азербайджан сегодня сотрудничает со своим бывшим противником — Арменией: открыты транспортные пути, и существует высокая вероятность подписания мирного соглашения уже в этом году.

Эксперт указал, что Баку также заинтересован в укреплении сотрудничества с другими соседними странами.

«Однако любые провокации против Азербайджана неизбежно наносят ущерб добрососедским отношениям. На фоне войны, которую США и Израиль ведут против Ирана, Азербайджан остается вне военных зон. Тем не менее запуск беспилотников с иранской территории в направлении Азербайджана, который не участвует в боевых действиях, не имел никакого смысла и лишь привел к обострению отношений между двумя странами», — отметил Шахиноглу.

Политолог отметил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан хоть и с опозданием, но связался с Ильхамом Алиевым.

«Примечательно, что во время телефонного разговора Пезешкиан выразил благодарность президенту Азербайджана за визит в посольство Ирана в Баку с выражением соболезнований в связи с гибелью иранского религиозного лидера Али Хаменеи, а также за намерение оказать гуманитарную помощь Ирану. Важно и то, что Пезешкиан подчеркнул: инцидент с обстрелом Нахчывана беспилотником будет расследован. При этом он заявил, что произошедшее якобы не связано с Ираном. Тем не менее обещание провести расследование имеет значение», — подчеркнул он.

Со своей стороны во время телефонного разговора Ильхам Алиев еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью многочисленных мирных жителей в недавних событиях в Иране, что, по словам эксперта, показывает, что Азербайджан не заинтересован в войне со своим соседом и выступает за сотрудничество.

«Неслучайно сразу после телефонного разговора возобновились грузоперевозки всех видов транспорта между Азербайджаном и Ираном», — добавил эксперт.

Шахиноглу отмечает важность того, чтобы различные силы внутри Ирана не препятствовали партнерским отношениям между двумя странами: «К сожалению, некоторые из этих сил не подчиняются президенту. Однако им следует понимать: если провокации против Азербайджана продолжатся, это поставит Пезешкиана в сложное положение и может окончательно разрушить мосты между двумя странами».

«Если с иранской территории вновь будут нанесены удары беспилотниками или ракетами по азербайджанской территории, отношения неизбежно обострятся. В таком случае транспортные маршруты могут быть перекрыты, а работа международного транспортного коридора Север–Юг — приостановлена. Кроме того, Азербайджан будет вынужден разместить дополнительные военные силы на границе с Ираном», — отметил аналитик.

Отдельно эксперт обращает внимание на ситуацию вокруг Турции. Анкара выступает против войны и осуждает атаки США и Израиля. Однако сначала с иранской территории был запущен беспилотник в направлении Турции, а затем и ракета. Обе цели были сбиты в воздухе: «Возникает странная ситуация: президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган разговаривают по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, выражают соболезнования погибшим и поздравляют нового религиозного лидера, а спустя несколько часов с иранской территории в сторону соседних стран вновь запускаются беспилотники».

По мнению Шахиноглу, как бы президент Ирана ни пытался смягчить последствия провокаций генералов КСИР и приносить извинения соседним государствам, новые инциденты подрывают его усилия. Возникает вопрос: как долго это может продолжаться?

Азербайджан и Турция выступают против войны, предпочитают дипломатические переговоры и поддерживают территориальную целостность Ирана. Однако консервативные силы в Иране вместе с генералами КСИР, по мнению эксперта, пытаются распространить огонь конфликта на соседние страны.

«При этом общественное мнение в Турции носит ярко выраженный антиизраильский и антиамериканский характер. В Азербайджане настроения несколько иные. В такой ситуации возникает необходимость укрепления политической и военной координации между Баку и Анкарой на основе Шушинской декларации. Об этом, в частности, свидетельствуют интенсивные телефонные переговоры между президентами Азербайджана и Турции, а также активные контакты министров иностранных дел двух стран», — сказал политолог.

Таким образом, по мнению аналитика, нынешняя ситуация может свидетельствовать о существовании в Иране нескольких центров силы — правительства, духовного руководства и силовых структур, включая КСИР, которые не всегда действуют в рамках единой внешнеполитической линии.

«В то же время дипломатические шаги Баку — гуманитарная помощь Ирану, поздравление новому верховному лидеру и готовность к диалогу — демонстрируют стремление Азербайджана снизить уровень напряженности и не допустить дальнейшей эскалации. При этом сочетание жесткости в вопросах безопасности и гибкости в дипломатии позволяет Баку рассчитывать на адекватное отношение к своим интересам. Такой подход не является проявлением слабости, а отражает стратегию ответственного государства, стремящегося предотвратить расширение конфликта и сохранить стабильность в регионе», — заключил Шахиноглу.