Россия и Китай предоставляют Ирану разного рода помощь, включая военное сотрудничество.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Politico.

По словам Арагчи, Россия и Китай являются стратегическими партнерами Тегерана в противостоянии с США и Израилем.

Министр отметил: «У нас было тесное сотрудничество в прошлом, которое продолжается и сейчас, включая военное сотрудничество». Он также добавил, что Иран сохраняет хорошие отношения с обеими странами на политическом, экономическом и военном уровнях.

Отдельно Арагчи прокомментировал ситуацию в Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа. Он подчеркнул, что пролив закрыт только для судов и танкеров США, Израиля и их союзников, при этом для остальных судов проход остается открытым.