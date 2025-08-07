Перед встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа «многое должно произойти», отметил госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.

Он добавил, что перспектива этой встречи на следующей неделе остается открытой, но ее проведение будет зависеть от сближения позиций Москвы и Киева. Как сообщает Рубио, США считают, что «стали ближе» к завершению конфликта на Украине после встречи Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москве 6 августа. Госсекретарь говорит, что США по итогам этого визита стали лучше понимать, на каких условиях Россия готова к окончанию конфликта.

По словам Рубио, в ближайшие «пару дней» Трамп может провести телефонный разговор с Путиным, однако эта беседа пока не запланирована. «Сегодня был хороший день, но нам предстоит много работы», — отметил он.