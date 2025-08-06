Российский социолог, эксперт по социологии Интернета и развитию социальных сетей Игорь Эйдман прокомментировал в своем тг-канале визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

«Визит Стива Уиткоффа в Москву провалился. Трамп ввёл дополнительные пошлины в размере 25% на импорт из Индии — за закупки нефти из РФ.

Белый дом заявляет, что администрация может распространить аналогичные тарифы на другие страны, которые будут пойманы на импорте российской нефти. Это значит, что визит Уиткоффа провалился, ни о чем договориться не удалось, впереди обострение», — отметил эксперт.