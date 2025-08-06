Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии. Это связано с продолжающимися закупками Нью-Дели российской нефти, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

«Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины 25% для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти», — говорится в сообщении.

Белый дом при этом заявил, что введенные против Индии тарифы могут быть распространены и на другие страны, продолжающие импортировать российскую нефть.