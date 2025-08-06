Комиссия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам распространила заявление в связи с информационной кампанией, проводимой против Азербайджана.

В заявлении говорится, что Комиссия наблюдает за продолжающимися недружественными действиями, осуществляемыми с территории одного из соседних государств против Азербайджана через социальную сеть Facebook.

«Так, через ряд страниц, таких как “Echo of Baku”, “Azeri Horizon”, “Xəbər24”, “Merry you”, “Azerbaijan Pulse”, “Az insight” и другие, предпринимаются целенаправленные попытки вмешательства в информационное пространство Азербайджана, направленные на дезориентацию общественного мнения и дискредитацию успешной внутренней и внешней политики государства», — говорится в информации.

После публикации манипулятивных материалов на азербайджанском языке в Facebook, пользователям предлагается переходить на , такие платформы как Telegra.ph, что может привести к сбору данных пользователей (IP-адреса, тип устройства и т.п.).

«Доводим до сведения наших граждан, что против таких информационных операций предпринимаются соответствующие меры в координации с государственными структурами. Также сообщаем, что по результатам обращений в компанию Meta удалось закрыть эти страницы, проводящих антиазербайджанскую деятельность. Призываем граждан быть внимательными, не доверять подобной информации. Комиссия регулярно информирует общественность о методах и инструментах гибридных угроз, направленных против нашей страны», — говорится в заявлении.