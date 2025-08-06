Россия ночью атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте, по которому уже поставлялся СПГ из США и газ из Азербайджана, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

В ночь на 6 августа 2025 года Россия совершила целенаправленную атаку на объект газовой инфраструктуры – компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи украинско-румынской границы. Эта компрессорная станция была задействована в рамках маршрута, который соединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа» — сообщили в Минэнерго.

Как отметили в Минэнерго, «сегодня ночью оборудование, обеспечивающее эти поставки, было атаковано десятками ударных беспилотников».

«Это российский удар сугубо по гражданской инфраструктуре, целенаправленно против энергетики и одновременно против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе, против нормальной жизни украинцев и всех европейцев», — подчеркнули в Минэнерго.

На месте удара, по данным Минэнерго, работают специалисты для установления последствий атаки.