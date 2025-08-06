В США началось уголовное расследование в отношении проармянского сенатора Адама Шиффа.

Об этом сообщил источник в администрации Дональда Трампа телеканалу Fox News.

Ведущая Лора Ингрэм рассказала об этом эфире передачи The Ingraham Angle, заявив, что расследование ведёт прокуратура США в штате Мэриленд. По словам источника, дело касается возможных фальсификаций документов для получения более выгодных условий по ипотечным займам.

В мае 2024 года Федеральное агентство по жилищному финансированию (FHFA) направило в Минюст США обращение, в котором утверждается, что Шифф неоднократно подделывал банковские документы и данные о собственности, чтобы получить льготные кредиты.

В числе доказательств — аффидевит 2011 года, в котором Шифф указал дом в округе Монтгомери (штат Мэриленд) в качестве основного места жительства, несмотря на то, что он представлял Калифорнию в Конгрессе.

В то же время он продолжал пользоваться налоговыми льготами для основного жилья в Бербанке (штат Калифорния), получив скидку в размере 7 000 долларов на налоги.

Дом в Мэриленде был куплен семьёй Шиффа в 2003 году за 870 000 долларов, ипотека составляла 610 000 долларов под 5,625% годовых сроком на 30 лет.

Документы о рефинансировании с подтверждением статуса «основного жилья» подавались в 2009, 2011, 2012 и 2013 годах.

Согласно письму главы FHFA Уильяма Пулта, Шифф мог нарушить федеральные законы о мошенничестве по электронной и почтовой связи, а также об обмане банков и предоставлении ложных сведений.

Fox News также получила внутренний документ от службы по расследованию финансовых преступлений Fannie Mae, в котором Шифф обвиняется в систематическом искаженнии сведений об адресе проживания по пяти ипотечным кредитам.