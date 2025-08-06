Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Россия в среду проведут встречу, после этого он примет решение о возможном усилении санкций.

«США позже решат, вводить ли масштабные пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров, шаги будут зависеть от переговоров Уиткоффа в Москве», — отметил президент.

«Это война Джо Байдена, не моя. Я здесь, чтобы вывести нас из этого. Мы работаем очень усердно. За последние пять месяцев я остановил пять войн. Я бы хотел, чтобы это была шестой. На этой ситуацией мы работаем больше всего. Остальные я закончил за несколько дней, почти все из них», — добавил он.