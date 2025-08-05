Президент Азербайджана Ильхам Алиев обнародовал распоряжение о дополнительных мерах по реконструкции и восстановлению распределительной электросети Нахчыванской Автономной Республики.

В распоряжении главы государства говорится:

Модернизация электроэнергетической системы, в том числе распределительной электросети и их совершенствование на основе применения инновационных технологий имеют особое значение для устойчивого социально-экономического развития нашей страны.

Последовательные реформы, осуществляемые в нашей стране в этой сфере в последние годы, заложили основу для качественного изменения в философии управления и развития энергетической системы, послужили более надежному, устойчивому, безопасному и эффективному снабжению потребителей электроэнергией.

Работа, проводимая в целях обеспечения устойчивости экономического развития Нахчыванской Автономной Республики, являющейся неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, в свою очередь, превращает повышение качества коммунальной инфраструктуры, в том числе распределительной электросети, и обеспечение доступа населения к бесперебойной и безопасной энергии в один их ключевых приоритетов.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения стабильности распределительной электроэнергетической сети в Нахчыванской Автономной Республике, дальнейшего улучшения инфраструктуры в этой сфере, повышения эффективности и качества энергоснабжения потребителей постановляю:

1.Утвердить «План мероприятий по реконструкции и восстановлению распределительной электросети Нахчыванской Автономной Республики на 2026-2030 годы» (далее – План мероприятий).

2.Открытому акционерному обществу «Азеришыг» обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, и раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе их исполнения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

3.1.в целях финансирования мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий, принять необходимые меры для предусмотрения в проектах государственного бюджета на последующие годы требуемых финансовых средств.

3.2.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.