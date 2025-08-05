Президент России Владимир Путин вряд ли уступит ультиматуму США, срок которого истекает в пятницу, и продолжает настаивать на полном захвате Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По словам собеседников агентства, Путин считает, что Россия побеждает, и не верит, что новые санкции США могут серьёзно повлиять на экономику после более чем трёх лет ограничений.

Несмотря на стремление сохранить отношения с президентом США Дональдом Трампом, российский лидер не готов отступить от своих военных целей. «Он не может позволить себе закончить войну только потому, что этого хочет Трамп», — отметил один из источников.

Генштаб РФ, как утверждает агентство, сообщил Путину, что украинский фронт может рухнуть в течение двух-трёх месяцев. Только после достижения полной оккупации четырёх регионов Кремль будет готов говорить о мирном соглашении.

«Если Путин сможет полностью оккупировать эти четыре региона, которые он считает российскими, он сможет заявить, что его война достигла цели», — отметил Джеймс Роджерс, автор готовящейся книги «Возвращение России».