Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отказался от участия в климатической конференции COP30, которая должна пройти в ноябре в Бразилии. Причина — высокие расходы и бюджетные ограничения.

«Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен не примет участия в мировой климатической конференции COP30 в Бразилии в ноябре. Причина отказа — «бюджетная дисциплина». Учитывая запредельные цены и серьёзные логистические проблемы в месте проведения — городе Белен, этот отказ, вероятно, будет не единственным», — говорится в заявлении канцелярии президента.