Россия более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, условия для сохранения этого моратория исчезли. Об этом отмечается в заявлении МИД РФ по вопросу о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

В дипведомстве указали на шаги коллективного Запада в области распространения РСМД и отметили, что они создают прямую угрозу безопасности РФ. Это потребует мер с российской стороны, говорится в заявлении.

«Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», — заявили в МИД.

Решения по параметрам мер реагирования будут приниматься руководством РФ на основе анализа масштабов развертывания американских и других западных ракет средней и меньшей дальности, указали в министерстве.

«Решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развёртывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности», — говорится в заявлении.

Различные шаги Запада в области ракет средней и меньшей дальности ведут к наращиванию в прилегающих к РФ регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу, отмечает МИД России.

«Обозначенные выше шаги коллективного Запада в совокупности ведут к формированию и наращиванию в прилегающих к Российской Федерации регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности нашей страны, причем стратегического порядка. В целом, такое развитие событий несет серьезный негативный заряд и значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности, включая опасное подстегивание напряженности между ядерными державами», — заявили в МИД.