Глава Генштаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с командующим ВМС Пакистана адмиралом Навидом Ашрафом, прибывшим с визитом в Азербайджан.

Перед встречей делегация посетила Аллею шехидов и почтила память павших за независимость страны.

Начальник Генерального штаба отметил, что связи между Азербайджаном и Пакистаном восходят к древним историческим корням, и подчеркнул высокий уровень развития двустороннего военного сотрудничества.

В свою очередь, адмирал Н.Ашраф поблагодарил за тёплый приём и оказанное гостеприимство, выразив уверенность в том, что взаимные визиты внесут положительный вклад в развитие двустороннего военного сотрудничества.

На встрече была особо отмечена важность проведения совместных учений в целях повышения профессионализма военных моряков Азербайджана и Пакистана, стороны провели широкий и конструктивный обмен мнениями и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.