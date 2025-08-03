За минувшие сутки российские войска потеряли в боях против Украины еще 920 солдат. Также украинцы уничтожили 43 артсистемы и 135 единиц автотехники врага. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 3 августа 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1056130 (+920) человек ранены/ликвидированы;
танков — 11068 ед;
боевых бронированных машин — 23071 (+2) ед;
артиллерийских систем — 31025 (+43) ед;
РСЗО — 1452 ед;
средства ПВО — 1203 ед;
самолетов — 421 ед;
вертолетов — 340 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 49374 (+178) ед;
крылатых ракет — 3552 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 57 159 (+135) ед;
специальной техники — 3935 ед.