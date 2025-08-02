Политический обозреватель Эль Мюрид поделился в своем тг-канале мыслями о неизбежности военного противостояния между Россией и НАТО. По его мнению, оно разразится на Балтике вокруг Кёнигсберга (ныне Калининград) и затронет гораздо большее число государств, чем сегодня. Minval Politika приводит его размышления с сокращениями.

«Конфликт Россия-НАТО на Балтике, который проектируется буквально у нас на глазах, является неизбежным следствием противостояния Россия-Украина в том виде, в котором он идет к своему завершению.

Россия, в свое время взяв под контроль Крым, буквально на коленке нарисовала себе оба конфликта — и с Украиной, и с Европой, так как получила в довесок к кенигсбергскому эксклаву еще и крымский. Подобные территории, которые полностью защитить невозможно — это весьма серьезная проблема для любой страны. Настолько серьезная, что рано или поздно, но всегда возникает кризис, связанный с этим положением вещей», — констатирует эксперт.

«Удаленная территория не приносит проблем только в одном случае — при отсутствии системного неразрешимого кризиса. Когда он возникает, эксклав становится тем самым слабым звеном в стратегической обороне, которое рвется в первую очередь.

Проблему Крыма Кремль решил — но решил ценой неизбежности войны за Кёнигсберг. Вопрос лишь в сроках, когда она начнется. Хотя, скорее всего, и здесь особых вопросов нет — сразу по окончании (или заморозке) т.н. СВО.

В общем, «войны никто не хотел, война была неизбежной», — повествует Эль Мюрид.

По его мнению, конфликт на Балтике, как и украинский, будет локальным и ограниченным. «Будет очень большой неудачей для всех, если он по какой-либо причине вырвется за пределы этой локации — большая война сегодня не нужна никому. Для нее просто нет задач и целей, который она сможет решить. Непосредственных участников в этом конфликте будет, конечно, гораздо больше, чем сегодня: три балтийских страны, финны, поляки и, скорее всего, немцы. С «этой стороны» в него неизбежно придется вступать Беларуси, ее просто поставят перед фактом.

Эта последовательность, скорее всего, неизбежна. Заморозка т.н. «СВО» просто автоматически запустит процесс резкого повышения градуса противостояния вокруг Кёнигсберга, и даже при очень большом желании эту последовательность разорвать не удастся», — считает аналитик.