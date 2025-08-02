РФ направляет средства на подготовку к большой войне — крупнейшую программу вооружения. По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилла Буданова, в центре плана — противостояние с НАТО. Об этом он заявил в интервью «Мосейчук +».

Буданов отметил, что Россия реализует крупнейшую с 1980 года программу перевооружения — на сумму более 1,1 триллиона долларов, и эти средства предусмотрены в рамках системного документа, который определяет подготовку РФ к полномасштабному вооруженному противостоянию с НАТО до 2030 года.

«Именно на это направлены все эти действия, и все эти бюджеты. Основная часть суммы должна быть потрачена примерно до 2030 года. Дальше уже пойдет все на спад», — сказал Буданов.

По данным ГУР, в фокусе российских стратегических планов — страны Балтии, Финляндия, Норвегия и в целом северный фланг НАТО, поскольку именно в этом направлении Москва ожидает потенциального столкновения.