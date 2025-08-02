Экспорт азербайджанского газа в Сирию будет способствовать восстановлению этой страны. Как сообщает АПА, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров во время церемонии открытия турецко-сирийского газопровода в селе Явузлу турецкой провинции Килис.

По его словам, сегодняшняя церемония является наглядным примером того, каких результатов можно достичь благодаря совместному сотрудничеству.

Министр также отметил, что Сирия сегодня начинает процесс нормализации: «За очень короткое время была проделана большая работа для реализации этого процесса. Осуществление этого стало возможным благодаря совместным усилиям. Реализация этого проекта была бы невозможна без поддержки Турции. Как братская страна мы совместно оказываем поддержку развитию и восстановлению Сирии. Это стало возможным благодаря совместному сотрудничеству», — подчеркнул Микаил Джаббаров.