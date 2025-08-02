Хельсинкские соглашения 1975 года провозгласили неприкосновенность границ и отказ от применения силы как необходимое условие мира и безопасности в Европе.

Однако, как отмечается в заявлении Постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ, распространённом на конференции «Хельсинки+50», приуроченной к 50-летию Заключительного акта, необходимо быть честными: десятилетия избирательного применения этих и других принципов и обязательств ОБСЕ нанесли серьёзный удар по безопасности и сотрудничеству в регионе.

«Основываясь на болезненном опыте Азербайджана, который пострадал от грубого нарушения этих принципов, мы твёрдо убеждены, что они остаются в силе и должны составлять основу безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ. В условиях, когда ОБСЕ не выполнила свой мандат по урегулированию конфликтов, Азербайджан был вынужден восстановить свой суверенитет и территориальную целостность. Поскольку организация не смогла адекватно отреагировать, Азербайджан сам восстановил справедливость и верховенство закона, создав историческую возможность для мира и стабильности в Южном Кавказе. Устранение нарушений международных границ и прекращение практики применения силы для оккупации территорий открывают путь к мирному будущему в нашем регионе», — говорится в заявлении.

В документе подчёркивается, что способность ОБСЕ эффективно реагировать на угрозы и вызовы безопасности будет зависеть от её готовности учесть уроки прошлого, проанализировать причины неудач и адаптироваться к стремительно меняющейся среде с целью сохранения актуальности и действенности.

«В этом контексте особенно важно закрытие структур ОБСЕ, связанных с Минским процессом, который утратил актуальность после завершения конфликта. Повышение эффективности, прозрачности и подотчетности в рамках организации, включая бюджетный процесс, станет основой для решения текущих проблем и подготовки к будущим вызовам. Ограниченные ресурсы ОБСЕ должны использоваться там, где они наиболее востребованы.

Также приоритет должен отдаваться целенаправленному и востребованному практическому сотрудничеству в рамках ОБСЕ — в том числе в борьбе с транснациональными угрозами и другими негосударственными вызовами безопасности», — подчёркивается в заявлении.

Азербайджан подтверждает свою приверженность эффективному многостороннему подходу, включая взаимодействие в рамках ОБСЕ:

«Мы надеемся, что организация всё ещё обладает потенциалом для трансформации и может вновь стать эффективной платформой по продвижению комплексной безопасности в пространстве ОБСЕ. Исходя из собственных нужд и приоритетов, Азербайджан остаётся открытым к сотрудничеству с ОБСЕ и её структурами».