Президент США Дональд Трамп заявил, что по его данным, только за последний месяц Россия потеряла около 20 тысяч военнослужащих в войне с Украиной. С начала 2025 года, по его словам, общее число потерь среди российских солдат достигло 112,500 человек.

Он также отметил, что с 1 января Украина потеряла приблизительно 8 тысяч солдат, не считая пропавших без вести. Кроме того, страна понесла потери среди гражданского населения, в том числе в результате ракетных ударов по Киеву и другим городам.

«Это война, которой никогда не должно было быть — это война Байдена, а не «ТРАМПА». Я здесь лишь для того, чтобы попытаться её остановить!», — написал Трамп в соцсети Truth Social.