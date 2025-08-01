В соответствии с планом подготовки на 2025 год в Академии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВВС состоялся выпуск курса подготовки специалистов БПЛА.

Как сообщает Минобороны, сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны, прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Выступивший на мероприятии полковник Мобил Овчиев поздравил выпускников от имени руководства Министерства обороны и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

В заключение окончившим курс военнослужащим были вручены сертификаты.