В Южном Кавказе разворачивается новая «Большая игра» — на этот раз не между двумя империями, как в XIX веке, а в условиях многополярного мира, где на пересечении интересов оказались Турция, ЕС, Китай, Россия и, всё чаще, Азербайджан. Об этом говорится в аналитической публикации The National Interest.

По оценке издания, Азербайджан сегодня играет центральную роль в перекройке энергетической и геополитической карты региона. Баку наращивает экспорт газа в Европу через Южный газовый коридор, и уже в ближайшие годы до половины от объёма своего годового производства — 50 миллиардов кубометров — будет направлять в ЕС. Это критически важно для энергетической безопасности Европы после начала войны в Украине.

Особое внимание The National Interest уделяет проекту Зангезурского коридора, который должен соединить материковую часть Азербайджана с Нахчываном через юг Армении. Этот маршрут, как подчёркивается, не только обеспечит Баку прямой доступ к своему эксклаву, но и усилит евразийское влияние Турции. Он также снизит зависимость Азербайджана от транспортных маршрутов через Иран и Россию.

Кроме того, Зангезурский коридор рассматривается как часть более широкого проекта — Среднего коридора, соединяющего Турцию, Каспий, Центральную Азию и Китай. В этой логистической архитектуре, подчёркивает издание, «Азербайджан незаменим — нет ни одного государства, способного заменить его географически».

По данным журнала, Азербайджан выигрывает от трансформации энергетического ландшафта Европы, укрепляя союз с Турцией, усиливая сотрудничество с Израилем и одновременно продолжая быть важным узлом транзита — в том числе и для российской нефти и газа, а также для торговли между Россией и Ираном. Такой многовекторный подход делает Баку влиятельным и гибким игроком.

Авторы публикации также обращают внимание на то, что мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном всё чаще проходят без посредничества России. В июле 2025 года в Абу-Даби состоялся первый двусторонний саммит без участия Москвы. А 10 июля лидеры двух стран провели прямые переговоры — впервые за более чем 30 лет конфликта.

На фоне ослабления российского влияния и снижения роли Грузии, ЕС и США рассматривают Азербайджан как стратегически важного партнёра. По мнению The National Interest, новая геополитическая реальность даёт Баку уникальный шанс закрепить за собой статус ключевого связующего звена между Востоком и Западом, усилив как экономическое, так и дипломатическое влияние в регионе.