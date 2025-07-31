Рада приняла закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

За проголосовали 330 депутатов. Основные голоса дала фракция правящей партии «Слуга народа» (214), которая 22 июля обеспечила принятие закона, ликвидирующего независимость антикоррупционных органов. Против нет ни одного голоса.

Закон принят в ускоренном порядке в окончательном чтении.

Сразу после принятия закона депутаты также проголосовали за безотлагательное подписание документа спикером парламента Украины Русланом Стефанчуком и Владимиром Зеленским. Это решение поддержали 326 депутатов.