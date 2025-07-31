«Театр абсурда» — именно так точнее всего можно охарактеризовать то, что происходит в российском Екатеринбурге вокруг печально известного «дела Шыхлинских». Как уже сообщал Minval Politika, Шахин Шыхлинский, глава азербайджанской диаспоры на Урале, официально объявлен в розыск по линии МВД России. Ещё недавно он проходил по делу в качестве свидетеля, а теперь вдруг превратился в обвиняемого. Одновременно российский суд продлил арест его сына Мутвалы Шыхлинского — пока до 14 сентября 2025 года.

Об этом рассказывалось бесчётное количество раз, но тем не менее напомним: «екатеринбургское дело» началось с того, что российские правоохранительные органы вдруг вернулись к расследованию убийства, совершённого ещё в 2001 году. Под этим соусом провели в Екатеринбурге самую настоящую облаву на этнических азербайджанцев. Задержали 50 человек! Двое наших соотечественников уже при задержании были убиты. Официально, по версии российских экспертов, один из них умер от сердечного приступа, другой — от эмболии. Однако повторная экспертиза тел погибших после их передачи Азербайджану не оставила сомнений: оба были избиты жесточайшим образом и получили, как говорят эксперты, травмы, несовместимые с жизнью.

По меньшей мере показателен и фон. В Москве, как показывает даже самый беглый анализ ситуации, были до крайности раздражены принципиальной позицией Азербайджана в отношении расследования катастрофы гражданского лайнера AZAL, совершавшего рейс Баку — Грозный и сбитого российской ПВО 25 декабря 2024 года в окрестностях чеченской столицы. Вместо того чтобы принять на веру российские версии про «столкновение с птицами» и вообще передать расследование Межгосударственному авиационному комитету, Азербайджан обратился к ИКАО, настаивает на полноценном прозрачном расследовании действий офицеров российской ПВО и готовит портфель документов для обращения в международные судебные инстанции.

Именно в ответ на эту принципиальную позицию российские прокремлёвские информационные ресурсы начали разгонять кампанию хейта против азербайджанской диаспоры. А в уральской столице решили перейти от слов к делу. И если теперь российские правоохранительные органы разворачивают судебные преследования в отношении главы диаспоры на Урале и членов его семьи — это «месседж». На фоне депортации из России главы азербайджанской диаспоры Подмосковья — тем более. Наконец, некоторые российские ТГ-помойки уже успели проанонсировать, что, дескать, в ближайшем будущем никаких диаспорских организаций азербайджанцев в России не останется. И на фоне памятной многим ликвидации Всероссийского Азербайджанского Конгресса к этим угрозам лучше отнестись всерьёз.

В такой ситуации неохота даже спрашивать, почему российские правоохранительные органы не проявляют интерес, к примеру, к главе Союза армян России Ара Абрамяну. При том что этот субъект во время 44-дневной войны занимался и вербовкой наёмников, и контрабандой оружия под видом «гуманитарной помощи». То, что происходит сегодня в Екатеринбурге, — это уж точно не охрана правопорядка, а этнически мотивированные репрессии, направленные именно против азербайджанцев. И не просто направленные против азербайджанцев — не увидеть в этом попытку ликвидации диаспорских организаций, честно говоря, уже затруднительно.

И самое главное — судебные новости из Екатеринбурга не оставляют сомнений: на разблокирование кризиса, на снижение напряжённости в отношениях с Азербайджаном в Москве, увы, не настроены. Здесь предпочитают действовать по принципу «сейчас мы покажем, кто в доме хозяин», «да кто они такие», «лишить их доступа к нашим рынкам — и посмотрим, как эти чёрно… запоют» и вообще «сдавать назад — это не по понятиям». В Баку из этого делают свои выводы.