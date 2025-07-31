В Германии готовят проект по разработке ударных беспилотников большой дальности, предназначенных для поражения целей в глубине территории противника. Об этом информирует Handelsblatt.

Уточняется, что три консорциума разрабатывают соответствующие концепции после того, как военно-воздушные силы Германии направили запрос ведущим оборонным компаниям и стартапам.

В проекте принимают участие компания Airbus Defence совместно с американским стартапом Kratos, а Rheinmetall сотрудничает с разработчиком дронов Anduril. Также к работе подключён мюнхенский стартап Helsing.

«Они должны преодолевать тысячи километров, самостоятельно долетать до своих целей и, по возможности, быть незаметными. К 2029 году бундесвер хочет иметь в своём арсенале первые подобные беспилотники», — отмечается в публикации.

При этом уточняется, что дальность полёта новых дронов должна превышать тысячу километров, а скорость полёта должна приближаться к скорости звука. Кроме того, БПЛА хотят сделать автономными, полагаясь на искусственный интеллект.

Минобороны ФРГ подтвердило, что предварительные переговоры по проекту уже прошли, но тендер пока не объявляли.