В Баку наказаны водитель и его пассажир, который высунул ноги из окна во время движения.

Как сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции, в результате проведённого расследования были установлены водитель транспортного средства — Анар Садыгзаде — и пассажир — Фарид Микаилов. Они были вызваны в соответствующие органы, с ними проведены профилактические беседы, и в отношении них приняты меры в соответствии с законодательством за нарушение правил.

«Главное управление Государственной дорожной полиции вновь напоминает, что подобное безответственное поведение представляет опасность не только для находящихся в автомобиле лиц, но и для других участников дорожного движения. Соблюдать требования законодательства обязаны не только водители, но и пассажиры. Каждый участник дорожного движения должен заботиться о своей безопасности. На дороге должно быть не шоу, а ответственность», — говорится в заявлении.

